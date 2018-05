Familie overleden Pieter Smit bedankt publiek in video

De familie van de plotseling overleden burgemeester Pieter Smit bedankt iedereen voor hun medeleven. Zoon Jeroen Smit spreekt in een video zijn waardering uit namens de familie.

'Afgelopen periode is een heftige periode geweest', vertelt de zoon vanuit theater De Klinker in Winschoten. Daar vond ook de uitvaartplechtigheid van Smit plaats. De familie kreeg na het overlijden veel kaarten, bloemen en berichtjes via social media. 'Dat heeft ons veel goed gedaan en warmte gebracht', zegt Jeroen Smit.

'Heel bijzonder'

De nabestaanden waren diep onder de indruk van de opkomst bij de uitvaart en de belangstelling voor de livestream waarop de ceremonie werd uitgezonden. 'Dat was voor ons heel bijzonder en heeft ons ook heel veel goed gedaan. Ook daarvoor willen we u hartelijk danken.'

De 54-jarige burgemeester stierf op 10 april aan een hartstilstand, thuis in Scheemda. Op zijn begrafenis, een week later, stonden duizenden mensen langs de route om afscheid te nemen van hun burgervader.

