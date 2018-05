Fotograaf keek wolf in de ogen: 'Een uur later stond ik nog te trillen'

De wolf weet Groningen steeds vaker te vinden. Woensdag werd het dier opnieuw gespot in onze provincie.

Student Rik Wever (18) uit Onstwedde, verwoed amateur-natuurfotograaf, slaagde erin het dier het dier op de gevoelige plaat vast te leggen. 'Ik stond na een uur nog te trillen op mijn benen', vertelt hij.

'Kon het nauwelijks geloven'

Wever was aan het autorijden toen hij het dier zag: 'In het begin kon ik het nauwelijks geloven.'

'We stopten aan de kant van de weg, maar de wolf leek zich niets van ons aan te trekken. Het beest keek mij aan. Ik twijfelde geen moment en maakte de foto.'

Locatie geheim gehouden

Waar hij het dier precies op de foto heeft gezet wil de student niet zeggen.

'Er zijn voor- en tegenstanders van de wolf. Het zou jammer zijn als mensen met kwade bedoelingen op zoek gaan naar de wolf.'

'Gedrag past precies'

De foto's van Wever zijn haarscherp. Rik wist vrijwel zeker dat het een echte wolf was en geen husky. 'Zijn gedrag paste precies bij dat van een wolf. Het beest was doelgericht en sprong over hekken en sloten. Honden kijken veel meer om zich heen.'

Normaal gesproken fotografeert Wever zeldzame vogels. 'Maar als ik een wolf tegenkom laat ik die kans natuurlijk niet liggen.

'Geen twijfel, het is een wolf'

Maurice La Haye van het meldpunt 'Wolven in Nederland' bevestigt dat het inderdaad gaat om een wolf.

'Aan alle kenmerken en zijn gedrag valt af te lezen dat het om een wolf gaat. Daar bestaat geen twijfel over.'

