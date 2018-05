Roder Jongenskoor splitst zich af van koorschool na onenigheid

Het Roder Jongenskoor gaat verder zonder Stichting Koorschool Noord Nederland. Er is onenigheid tussen de dirigent en het bestuur van de stichting, meldt RTV Drenthe.

Het Roder Jongenskoor zong altijd onder de vlag van Stichting Koorschool Noord Nederland (SKNN). Bouwe Dijkstra richtte het koor op met het doel om een jongenskoor te vormen naar Engels voorbeeld. De stichting verzorgde de vooropleiding.

'Persoonlijke dingen'

Dirigent Rintje te Wies nam in 2006 de leiding over van het Roder Jongenskoor. Hij wil nu zelfstandig verder met het koor. 'Er spelen wat persoonlijke dingen met het bestuur van de stichting en we zijn bezig de financiën zo goed mogelijk af te handelen', vertelt hij aan de Drentse omroep.

De laatste tijd stonden de dirigent en het bestuur van de stichting steeds verder uit elkaar, waardoor het Roder Jongenskoor besloot zonder de stichting verder te gaan.

Meiden moeden elders repeteren

Volgens Ina Mulder, huidig zakelijk leider van het Roder Jongenskoor, verandert er voor de kinderen niets. Zij blijven repeteren in de kapel in Nieuw-Roden. Alleen de meiden van de Roder Girl Choristers moeten nu repeteren op een andere locatie. De geplande concerten blijven staan.

Het bestuur van SKNN bevestigt dat het Roder Jongenskoor onder de vleugels van de Stichting Koorschool Noord Nederland 'is weggehaald'. Ze willen voorlopig geen verdere reactie geven.