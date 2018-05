'Je kunt Fries roodbonte koeien niet in een weckfles doen en ze er later weer uithalen'

Het boerenechtpaar Sandra en Harald Woldring uit Haren is ten einde raad. Nog steeds weten zij niet wat er moet gebeuren met hun zeer zeldzame Fries roodbont koeien.

Ze hebben 160 van deze dieren in hun bedrijf aan de Hoornsedijk in Haren. In totaal zijn er nog een kleine zeshonderd koeien van dit ras.

De helft weg

Door strengere mestregels moeten ze eigenlijk de helft wegdoen, zodat ze er net zo veel hebben als in 2015. Maar juist in dat jaar waren ze getroffen door een dierziekte, waardoor ze veel minder koeien hadden

Wrang

De situatie is extra wrang omdat de strenge regels niet gelden voor andere zeldzame runderrassen die als vleesvee worden gehouden. Maar Woldring houdt het Fries roodbont niet alleen voor het vlees, maar ook voor de melk. En dus vallen ze onder dezelfde strenge regels als 'gewoon' melkvee.

Bezwaar

Het echtpaar maakte bezwaar tegen de gang van zaken, omdat het vindt dat ze een uitzonderingspositie hebben. Maar het kan nog tot eind volgend jaar duren voordat er uitspraak wordt gedaan in die zaak.

Weckfles

'Als dan blijkt dat we in het ongelijk gesteld worden en we hebben de dieren allemaal gehouden, moeten we torenhoge boetes betalen', zegt Sandra Woldring.

'Maar het is ook doodzonde al we ze weg doen, terwijl later blijkt dat het niet nodig was geweest. Weg is weg. Je kunt de koeien niet in een weckfles doen en ze er later weer uithalen.'

Woldring doet daarom een beroep op Carola Schouten: 'Geachte minister, we zouden binnen een paar weken heel graag een uitspraak van u willen hebben over hoe we nu verder moeten.'

Lees ook:

- Minister: vleesveehouders hebben geen fosfaatrechten nodig

- Zeldzaam Fries roodbont vee in Haren loopt gevaar