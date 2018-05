Verrassing: complete collectie voedselbonnen duikt op bij inleveractie

Verbazing en enthousiasme in het Oorlogs- en Verzetscentrum in de stad Groningen donderdagmiddag. 'Nog nooit heb ik een collectie gezien die zo compleet is', zegt conservator Klaas Niemeijer.

Het centrum houdt de jaarlijkse actie 'Niet weggooien'. Daarbij wordt opgeroepen spullen uit de Tweede Wereldoorlog in te leveren, in plaats van ze na de voorjaarsschoonmaak weg te gooien. Jannie Haagsma uit Hoogeveen geeft daar gehoor aan.

Compleet en gaaf

De vader van Haagsma woonde tijdens de oorlog in Delfzijl. Het bakje met bonnen lag na zijn dood bij dochter Jannie in de kast. 'Ik was aan het opruimen. Mijn kinderen hadden er geen belang bij en ik vond het zonde om weg te gooien. Pa's naam stond erop.'

Voedselbonnen voor vleesch, aardappelen en taptemelk. Maar ook bonnen voor benzine of smeermiddel, allemaal netjes gebundeld per soort. 'Regelmatig krijgen we bonnen,' zegt Niemeijer, 'maar deze collectie is min of meer compleet en gaaf'.

Nieuwe inzichten

De collectie biedt nieuwe inzichten in het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Er zaten papieren bij van de gaarkeuken in Delfzijl', vertelt Niemeijer. 'We wisten niet dat daar een gaarkeuken was.'

'Ik sta ervan versteld dat het zo waardevol is', zegt Haagsma. 'Mijn vriendin zei nog: Stel je verwachtingen niet te hoog, straks ben je teleurgesteld. Maar dat is dus niet zo!'

Blijft bij elkaar

De bonnencollectie gaat naar het archief van het centrum. 'Het wordt niet uit elkaar gehaald, zoals soms wel gebeurde. Dit blijft als complete collectie bij elkaar', zegt Niemeijer. Mogelijk wordt het op enig moment tentoongesteld.