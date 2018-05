'De stille tocht gaat hier ieder jaar langs, maar deze verzetsstrijders werden genegeerd'

Dit jaar wordt op 4 mei voor het eerst een krans gelegd op de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg in Stad. Daar liggen verzetsstrijders die volgens stadsgids Henk Bakker jarenlang zijn genegeerd. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Grunnegs verzet

'De stille tocht gaat hier ieder jaar langs en dan zie je alle mensen al kijken naar het monument op het Martinikerkhof. Deze verzetsstrijders werden eigenlijk genegeerd.' Maar wie zijn die verzetsstrijders? Onze verslaggever Beppie van der Sluis krijgt een rondleiding op de begraafplaats.

Een ander bijzonder verhaal uit de oorlogstijd is verfilmd. De 19-jarige Duitser Willi Heerold vermoordde vijf Groningers, terwijl onze provincie al was bevrijd. De zoon van één van deze slachtoffers, Kees Fielstra, gaat naar de plek waar zijn vader zijn eigen graf moest graven.

2) Van de Dam naar Marum

De herdenking bij de Romaanse kerk in Marum is dit jaar onderdeel van de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, die live wordt uitgezonden door de NOS. Voorzitter Geert Kooiker van het Oranjecomité in Marum vertelt hoe het programma eruit ziet.

3) Haar naam is Laura

Ook in miniatuurstad Madurodam is op 4 mei een dodenherdenking. De Groningse Laura Eisenga mag daar haar eigen nummer 'Paradise' zingen tijdens de kinderdodenherdenking. Ze laat alvast een stukje horen en vertelt hoe 4 mei leeft bij haar en haar vriendinnen.

4) Roodbont

Boerenechtpaar Woldring uit Haren is ten einde raad. Ze weten nog steeds niet of ze hun zeldzame Fries Roodbonte koeien mogen houden onder de nieuwe, strenge mestregels. Sandra Woldring doet een wanhopige oproep aan Landbouwminister Carola Schouten.

5) Familieglijbaan

Een familieglijbaan in het plaatselijke zwembad. Dat was een droom van kinderen in Doezum. Ze zamelden geld in voor het speeltoestel, dat vorige week zaterdag geleverd had moeten worden. Maar de glijbaan bleek op vakantie in Turkije. Zou hij inmiddels zijn aangekomen in Doezum?

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.