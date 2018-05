YouTube verwijdert videokanaal van Groninger 'wietjournalist'

Journalist Steven Kompier baalt als een stekker. Zijn YouTube-kanaal Cannabis News Network werd vorige week verwijderd omdat het de gebruikersvoorwaarden zou schenden. Onzin, stelt de Groninger.

'Het verwijderen van video's gebeurt automatisch, op basis van algoritmes. Maar dat is veel te kort door de bocht.'

Documentaires over wiet

Kompier maakt sinds 2012 documentaires over onder meer medicinale wiet en het drugsbeleid in verschillende landen. Die bundelt hij onder de noemer Cannabis News Network. Niet om rijk van te worden, maar om mensen en instanties te informeren, zoals hij het zelf zegt.

'Mijn interesse voor dit onderwerp werd destijds gewekt door de berichtgeving over de achterdeuren van coffeeshops. Sindsdien maak ik met professionele cameramensen en editors documentaires en series over alles wat met wiet te maken heeft. Dat is mijn niche.'

Aanstootgevend

Google, eigenaar van videoplatform YouTube, was daar blijkbaar niet van gediend en stuurde Kompier een brief. Zijn video's zouden aanstootgevend zijn en het kanaal werd dan ook offline gehaald. Hij maakte nog bezwaar, maar kreeg nul op het rekest.

'Ze stuurden een korte reactie: 'we hebben uw video's bekeken en blijven bij ons standpunt.' Daar moest ik het mee doen, want je kunt maar één keer bezwaar maken...'

Alles weer online

Geluk bij een ongeluk: Kompier had al zijn video's opgeslagen en kon dus direct op zoek naar een andere videosite. Dat werd Vimeo, het kanaal van Cannabis News Network is hier te vinden. Het opnieuw online zetten van zijn video's was een flinke klus, maar daarmee was de kous niet af.

'Mijn YouTube-video's stonden op tal van websites en kregen daardoor soms wel dertig tot veertigduizend views. Al die linkjes zijn nu onbruikbaar omdat de video's offline staan. En je kunt niet verwachten dat sitebeheerders nu mijn nieuwe video's gaan opzoeken om daar naar te linken.'

Zorgen over macht Google

Het extra werk vindt Kompier nog tot daar aan toe. Het is vooral de macht van bedrijven als Google en Facebook die hem zorgen baart.

'Ik ben bang dat dit het begin is van iets groters. Google begint op een soort monopolist te lijken die naar eigen inzicht censuur toepast. Als alle afwijkende video's verwijderd worden, houd je eenheidsworst over.'

Bang dat zijn beelden straks ook van Vimeo verwijderd worden, is hij niet. 'Daar wordt met andere richtlijnen gewerkt.'