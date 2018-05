Auto slaat over de kop bij Uithuizermeeden

Een auto sloeg donderdagavond meerdere keren over de kop op de N363 bij Uithuizermeeden. De vrouwelijke bestuurder raakte hierbij gewond.

De hulpdiensten rukten uit met meerdere politieauto's, een brandweerwagen en een ambulance. De politie meldt aan fotografen dat het gaat om een eenzijdig ongeval, en zijn er dus geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken.

De gewonde is meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe zij eraan toe is. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.