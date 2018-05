Een auto raakte donderdagavond van de weg op de Onstwedderweg bij Stadskanaal. De auto kwam achter een vangrail tegen een boom tot stilstand.

Het ongeval gebeurde op het talud vlak voor het viaduct. Waardoor de automobilist(e) van de weg raakte is niet bekend. Er kwam één ambulance ter plaatse, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De fiets die op de foto te zien is, komt uit de auto en is niet direct bij het ongeval betrokken.