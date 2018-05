'Pas de belastingregels aan voor bevingsgedupeerden, want dit is niet uit te leggen'

Bevingsgedupeerden worden volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dubbel gestraft, omdat ze naast de schade aan hun huis ook nog eens vermogensbelasting moeten betalen over de schadevergoeding van de NAM.

'Zelfs wanneer die vergoeding nog niet is uitgekeerd en de hoogte ervan bovendien onbekend is. Dat is niet uit te leggen', stelt Nijboer.

Uitzondering

Het Groningse Kamerlid stelde eerder al eens Kamervragen over dit probleem, maar dat veranderde de situatie niet. Na onderzoek door een Groningse notaris, doet hij dat opnieuw. Nijboer wil dat staatssecretaris van Financiën Menno Snel een uitzondering op de belastingregels maakt voor Groningers met aardbevingsschade of waardedaling.

'Ik vind het echt bizar dat mensen die een schadevergoeding krijgen, daar direct belasting over moeten betalen. Zelfs als het bedrag nog niet eens op hun rekening gestort is. Dat vergroot de onzekerheid en dat moeten we voorkomen. Bovendien gaat het soms om grote bedragen, waar na belasting soms niet eens genoeg geld van overblijft.'

'De ellende is al groot genoeg'

Naast de uitzonderingsregel, wil Nijboer ook dat gedupeerden niet direct in het eerste jaar na het ontvangen van hun schadevergoeding belasting moeten betalen.

'Als je geld krijgt heb je nog niet de architect gevonden, de bouw geregeld en het geld overgemaakt. Als je direct met de fiscus moet afrekenen komen mensen in de problemen. Zeker omdat de NAM al niet royaal is met vergoedingen en het erg lang duurt met de uitbetaling ervan. Ik hoop dat de staatssecretaris dit inziet, want de ellende is al groot genoeg.'

Lees ook:

- 'Wiebes moet het nu ten aanzien van het gas gaan waarmaken'

- Wiebes gebruikte dividendbelasting als wisselgeld voor gaswinning (update)