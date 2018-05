Groningse agenten beroofd van politie-uniformen

Twee Groningse politieagenten zijn tijdens woninginbraken beroofd van hun uniform. Beide inbraken vonden in het najaar van 2017 plaats, maak kwamen pas recent aan het licht. Ook mist één van de agenten zijn dienstpistool.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagochtend.

De agenten maken deel uit van de politie-eenheid in Noord-Nederland. Een derde agent van deze eenheid overkwam hetzelfde. Deze diender is woonachtig in Friesland.

Politiedocumenten

De politie kwam toentertijd niet naar buiten met het nieuws, maar de diefstal werd via een omweg alsnog bekend. In politiedocumenten over de voorbereidingen van de Dokkumer Sinterklaasintocht werd over het incident gesproken. Deze werden openbaar door een procedure van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Inbraken houden geen verband

'De inbraken hebben niks te maken met de intocht, dus er had ook niets over in de documenten moeten staan', laat de ochtendkrant optekenen uit de woorden van Ramona Venema, woordvoerster van de politie Noord-Nederland. Volgens de politie houden de inbraken geen verband.

'Uniform kan interessant zijn'

Venema vertelt dat de politie-uniformen niet met voorbedachte rade zijn gestolen. 'Voor wie iets slechts in de zin heeft, kan een politie-uniform interessant zijn. Dat hebben we vaker gezien', zegt ze, doelend op criminelen die zich in het verleden voordeden als politieagenten.

Onderzoek

De agent wiens dienstpistool uit een kluis werd gestolen, treft volgens Venema geen blaam. 'De collega heeft bij het opbergen van het wapen alles volgens het protocol gedaan', besluit ze. De politie doet nog altijd onderzoek naar de diefstallen.