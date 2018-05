Kort nachtje voor de fruitteler, maar gevreesde nachtvorst blijft uit

Fruitteler Jan van Woudenberg in Niehove (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Jan van Woudenberg van fruitteler Oudebosch in Niehove moest afgelopen nacht meerdere keren zijn bed uit. Er was nachtvorst voorspeld en dan gaan bij hem de alarmbellen af.

Want als de prille bloesems van de fruitbomen bevriezen, kan de oogst voor een groot deel verpest worden. De oplossing: de bloesems beregenen.

Paradoxaal

Het klinkt paradoxaal: als je de bloesems bij nachtvorst beregent waardoor ijsvorming ontstaat, bescherm je ze juist. 'Dan komt er veel stollingswarmte vrij, waardoor de bloesems niet bevriezen.'

Uiteindelijk was dat overigens niet nodig, vertelt Van Woudenberg. De temperatuur bleef boven de nul. 'Vlak boven de grond was op sommige plaatsen wel een beetje nachtvorst.'

'Ook zelf meten'

'We hebben ook wel een nachtvorstmelder die een signaal afgeeft als de temperatuur te ver zakt, maar dan nog moet je ook zelf meten. Want in de boomgaard zelf kunnen er behoorlijke verschillen optreden.'

Achteraf had Van Woudenberg gewoon in zijn bed kunnen blijven, maar hij neemt liever geen risico's. 'Je kunt je complete oogst kwijt zijn als er een nacht met stevige nachtvorst is en niks doet.'

