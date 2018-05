'Fracken in Pieterzijl is in strijd met Mijnbouwwet'

Als het aan inwoners van Pieterzijl en omgeving ligt, gaat de gaswinning bij het dorp niet zomaar van start. Vooral omdat daarvoor de omstreden fracking-methode wordt gebruikt, waarbij chemicaliën in de bodem worden gestopt.

De protesten ten spijt, minister Eric Wiebes van Economische Zaken is vooralsnog niet van plan om op het besluit terug te komen. De vereniging 'Onze Klei' en de werkgroep 'Stop het Fracken' dienen daarom een zienswijze in, dat is een soort bezwaarschrift.

'Over het hoofd gezien'

'We proberen de minister ervan te overtuigen dat hij in het voorgenomen gaswinningsbesluit een paar dingen over hoofd heeft gezien of misschien niet goed heeft uitgezocht', vertelt Geert Zijlstra van Stop het Fracken. 'Het besluit is zelfs in strijd met de Mijnbouwwet', stelt hij.

'Hij heeft geen logisch onderzoek laten doen naar de bijzondere bodemgesteldheid van rivier De Lauwers in Pieterzijl. Daarnaast hebben we twijfels over noodzaak om fracking toe te passing binnen dit winningsplan', legt Zijlstra uit.

Kosten en baten?

Het belangrijkste is volgens hem echter dat het om een relatief klein winningsveld gaat. 'En als daar gas wordt gewonnen, moet Wetterskip Fryslân veel kosten maken bij bodemdaling. Je moet je dan afvragen of de baten wel opwegen tegen de kosten. Daar is in het gaswinningsplan geen aandacht aan besteed.'

Petitie

Naast het indienen van een zienswijze heeft de werkgroep enige tijd geleden ook al een petitie gestart. 'We staan zoveel sterker als bewoners uit Pieterzijl en omstreken zich achter ons scharen', benadrukt hij.

Werk aan de winkel

Voor 'Onze Klei' en 'Stop het Fracken' is er nog aardig wat werk aan de winkel, want de zienswijze moet voor 9 mei in Den Haag liggen.

'Dit soort trajecten kost veel tijd en dat is aanpoten. Met een team van technische specialisten en advocaten werken we aan een goede zienswijze en we hebben een goede hoop dat onze missie uiteindelijk slaagt.'

