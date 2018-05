Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Moeder met kinderen kraakt politiehelm (Foto: Team Verkeer Noord-Nederland (bewerkt door RTV Noord))

Het laatste Rondje Groningen van deze meivakantieweek. Heb je vandaag over de Grote Markt gewandeld of heb je op een terras gezeten op het Waagplein? Weet jij hoe die plekken eruit zagen tijdens de Tweede Wereldoorlog? En: is Groningen afgelopen nacht de hoofdstad van Nederland geworden?

1) Stad, toen en nu Het is 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking. Het YouTube-account Click't greep de gelegenheid aan om terug te blikken op de Tweede Wereldoorlog in Stad met straatbeelden van toen, vergeleken met die van nu. 2) Gekraakt! Deze jonge moeder had dringend een veilig plekje nodig voor haar kroost. Waar beter dan bij de politie? 3) Oud-collega Sacharko is ontvoerd ..door zijn vriendin. Hoe romantisch! 4) Groningen de hoofdstad van Nederland Voor Laura kwam het vannacht wel heel dichtbij. 5) De Koningsnachtfietsenstalling van boven Voorafgaand aan Koningsdag en tijdens Koningsnacht werden zo'n 1500 fietsen uit de binnenstad van Groningen verwijderd en in een gemeentestalling neergezet. Vind hier je ros maar eens terug! 6) 5500 Swapfietsen in Stad Vergeef onze redacteur even de woordgrap, maar het aantal Swapfietsen (die abonnementsfietsen met de blauwe voorband) in Stad neemt rap toe. Vorig jaar september waren er nog geen 1000! 7) Los met Groningse plaatsnamen Deze twitteraars vermaken zich wel. 8) Opvallend wel Binnenkort aan de voeten van Piet van Dijken? 9) Vakantiefoldermateriaal Maar gewoon om de hoek. 10) Schiermonnikoog? Nee, Delfzijl! Rondje Groningen is er elke werkdag. Hoe leuk is dat! Lees hier alle eerdere edities.