School in Veendam blaast Canadese vriendschapsband nieuw leven in

Leerlingen van een school uit het Canadese Kelowna zijn deze week op bezoek bij leerlingen van het Winkler Prins in Veendam. De Tweede Wereldoorlog speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de uitwisseling.

Voor de Nederlandse en Canadese jongeren, vijftig in totaal, stond vrijdagochtend eerst een bezoek aan herinneringscentrum Westerbork op het programma.

'Het contact met de Canadese school is ontstaan vanuit de vriendschapsband tussen Veendam en Kelowna', legt onderwijscoördinator Henk Wieger Walburg uit. 'Dat heeft zijn oorsprong in de rol die de Canadezen na de oorlog hebben vervuld in de wederopbouw van Veendam.'

'Taak voor de jeugd'

'De band tussen beide plaatsen leek wat te vervagen omdat de Canadese veteranen fysiek niet meer in staat waren om naar Veendam af te reizen. Maar toen is tegen de jeugd gezegd dat het hun taak is om het vriendschapsverband voort te zetten. En met de scholierenuitwisseling hebben we daar een mooie invulling aan kunnen geven.'

'Dit is een driejarig project, waarbij de Canadese leerlingen in het tweede jaar naar ons komen en de leerlingen van het Winkler Prins in het derde jaar naar Kelowna gaan.'

Trieste aanleiding

Eén van de Canadese leerlingen vindt Veendam een mooie plaats en laat weten blij te zijn dat ze deel uit maakt van de uitwisseling, ondanks dat de aanleiding - de Tweede Wereldoorlog - triest is.

'Ik heb geen familieleden die hebben meegevochten, al was mijn opa er aan het eind van de oorlog nog wel voor in training', vertelt ze.

'Veel zin in de uitwisseling'

Raqesh, leerling op het Winkler Prins, vindt het goed dat de band tussen beide plaatsen wordt onderhouden. 'Ik heb ook veel zin in de uitwisseling', zegt hij.

Na het bezoek aan Westerbork, bezoeken de jongeren vanavond ook gezamenlijk een herdenkingsceremonie in de kerk van Veendam. Die wordt gevolgd door een stille tocht.

