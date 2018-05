Politievakbond: sluiting bureaus werkt diefstal uniformen in de hand

Politievakbond ACP maakt zich zorgen naar aanleiding van de diefstal van twee uniformen en een dienstwapen van agenten, afgelopen najaar. 'Het is wel heel veel toeval bij elkaar', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de vakbond.

'Je neemt als organisatie dit risico'

Volgens Van de Kamp is het risico op het stelen van uniformen en wapens vergroot, sinds de vorming van de nationale politie. Daarvoor zijn bureaus gesloten, waardoor agenten vaak op meerdere locaties werken.

'Dus nemen ze hun uniform 's avonds mee naar huis. Dan neem je als politieorganisatie dit risico. Wij denken dat er meer en beter over nagedacht had moeten worden. Want dit is het gevolg voor politiemensen. Dat is inherent aan de gemaakte keuzes.'

Thuis in de kluis

Het wapen moeten agenten thuis in een kluis bewaren, maar dat is niet altijd voldoende om dieven af te schrikken. 'Als criminelen de tijd nemen om zo'n kluis open te breken, dan is dat wel bijzonder. De vraag is of je je daar echt tegen kunt wapenen.'

'Niet zo veel kruid tegen gewassen'

Agenten zelf kunnen hun huis in sommige gevallen nog beter beveiligen tegen inbrekers, zegt Van de Kamp.

'Ik denk dat veel collega's dat al doen en zich ervan bewust zijn. Maar op het moment dat inbrekers doelbewust op zoek zijn naar de uniformen en de bewapening, dan is er niet zo veel kruid tegen gewassen.'

'We hebben ook al eens meegemaakt dat uniformen verdwenen bij de bezorging en later weer opdoken. Als dit soort zaken vaker voorkomt, zullen wij weer de discussie starten of het allemaal wel zo handig is om het zo te doen.'

'Vroeg of laat komen deze zaken terug'

'Een uniform steel je niet omdat je er niks mee gaat doen. En dat geldt ook voor het wapen. Vroeg of laat komen deze zaken altijd weer terug, dat heeft het verleden bewezen. Dat er incidenten zijn waarbij uniformen gebruikt worden door mensen die zich voordoen als politie. En als je dan ook nog een wapen hebt, is het natuurlijk helemaal overtuigend.'

Wapen is weer terecht

Het gestolen dienstwapen is inmiddels weer terecht, meldt de politie. Eind vorig jaar is al een verdachte aangehouden voor de diefstal.

