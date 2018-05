Kleindochter plundert bankrekening van haar oma en krijgt werkstraf

Een 20-jarige vrouw uit Appingedam is veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur omdat ze de bankrekening van haar oma heeft kaalgeplukt. Van die straf uur is veertig uur voorwaardelijk.

Van eind mei tot begin september vorig jaar deed de vrouw de boodschappen voor haar oma en kreeg daarvoor de pinpas mee. Nadat ze de boodschappen had betaald, pinde de vrouw ook nog honderden euro's. Ze pinde in totaal zestien keer en haalde daarmee 3600 euro van haar oma's rekening.

Het slachtoffer ontdekte dat haar rekening binnen vier maanden was geplunderd en diende een klacht in bij de politie. Toen de kleindochter in beeld kwam, verklaarde ze grote geldbedragen in opdracht van haar vriend had gepind.

Als ik niet deed wat mijn vriend wilde, bedreigde en sloeg hij me 20-jarige verdachte

Al in bezit van strafblad

Van de geldbedragen die ze pinde, heeft ze niets in eigen zak gestoken, vertelde de kleindochter vrijdag op zitting. 'Als ik niet deed wat mijn vriend wilde, bedreigde en sloeg hij mij', zei ze.

De 20-jarige Appingedamse, die al een strafblad heeft, liet weten spijt te hebben van haar daad. Ook liet ze weten dat ze het hele bedrag aan haar oma wil terugbetalen. De relatie met haar vriend is inmiddels voorbij en de familieband is weer hersteld.

Dit zal nog lang doorzingen in de familie Advocaat

Behandelverplichting, geen betalingsverplichting

'Dit zal nog lang doorzingen in de familie, ook ver nadat het strafdossier gesloten is', zei de advocaat van de 20-jarige. Hij pleitte voor een geheel voorwaardelijke werkstraf, maar de rechter vond de zaak daarvoor te ernstig. Hij legde de vrouw naast de werkstraf een behandelverplichting op.

Uit angst deed de Appingedamse geen aangifte tegen haar ex-vriend. Onduidelijk is of het Openbaar Ministerie de man over deze zaak aan de tand gaat voelen.

De rechter geloofde dat de vrouw het geld aan haar oma wil terugbetalen en legde haar daarom geen betalingsverplichting op.