Lopend Vuur: Voor mij is Dodenherdenking belangrijk

Het is inmiddels 73 jaar geleden dat ons land werd bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Ieder jaar staan we op 4 mei stil bij de Nederlandse slachtoffers die vielen in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd; we herdenken alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch is er ook dit jaar weer ophef over wie je wel en niet mag herdenken.

Naarmate de tijd vordert zijn er minder mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar heeft de herdenking daardoor ook minder betekenis voor je?

Ons Lopend Vuur van vandaag:

Wat is voor jou belangrijk bij Dodenherdenking? Wie herdenk jij? En mag iedereen iedereen herdenken? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Lawaai maken tijdens Dodenherdenking is belachelijk

Dat is wat we gisteren stelden, nog voordat de rechter de lawaaiherdenking in de kiem smoorde. 97 procent van de liefst 6009 stemmers is het ermee eens.