'Waarom wist de raad niets van jeugdbendes in Delfzijl?'

De jongeren in Delfzijl plegen overvallen, gebruiken geweld en zorgen voor overlast in wijken (Foto: Roos Koole/ANP)

De gemeente Delfzijl had de raad moeten informeren over de jeugdbendes die actief zijn in en rond de havenstad. Dat zegt Lijst Stulp, de grootste oppositiepartij, na berichtgeving hierover door RTV Noord.

Begin deze week brachten we naar buiten dat Delfzijl last heeft van twee jeugdgroepen. Sommige jongeren zijn niet ouder dan elf, twaalf of dertien jaar.

Enkele tientallen jongeren

Ze plegen overvallen, gebruiken geweld en hangjongeren zorgen voor overlast in wijken. De groepen zijn ongeveer één jaar in beeld bij de gemeente en bestaan elk uit ongeveer tien jongeren. Het gaat om zowel allochtone als autochtone jongeren.

Raadslid Rob Kok van Lijst Stulp wil weten waarom de raad hier 'op geen enkele wijze over is geïnformeerd', ook niet vertrouwelijk in het overleg met alleen de fractievoorzitters.

Coalitie wist het wel?

Het oplossen van de problemen rond de jeugdgroepen is ook één van de speerpunten uit het nieuwe coalitieakkoord. Kok vraagt zich af of de coalitiepartijen er dan wél over geïnformeerd waren.

De gemeente heeft het de jongeren afgelopen jaar in kaart gebracht. Volgens burgemeester Beukema is de situatie zorgelijk, omdat sommige jongeren ouders hebben die ook een criminele achtergrond hebben. 'Dan komen ze op een glijbaan terecht waar ze moeilijk van af komen.'

De gemeente werkt samen met onder meer de politie, Openbaar Ministerie, bureau Halt, het Veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin om de jeugdbendes aan te pakken.

