'Wil je snel van het gas af, dan moet je nu investeren in de stroominfrastructuur'

Voordat huishoudens in Nederland minder afhankelijk kunnen worden van gas uit Groningen, moet eerst het stroomnetwerk worden verbeterd. Dat zegt directeur Stijn Grove van de Dutch Datacenter Association (DDA).

'Stel dat benzine, gas en steenkool wordt vervangen door stroom. Al die stroom moet wel worden getransporteerd. De huidige energie-infrastructuur is daar niet op berekend', zegt Grove.

'Er niet op ingesteld'

'Die is er niet op ingesteld dat we alle vrachtwagens, auto's en bussen op stroom laten rijden. Dat we met zijn allen op inductie koken en onze huizen verwarmen met elektrische energie', stelt Grove.

'We verwachten dat het stroomnetwerk daarvoor minstens drie keer zo groot moet worden. Wil je snel van het gas af, dan moet je nu al snel investeren in de stroominfrastructuur. Want dat is nodig.'

'Actie' verwacht van Wiebes

Er is een brandbrief gestuurd aan minister Wiebes. Grove verwacht 'vooral actie'. 'We pleiten voor het verkorten van vergunningstrajecten en werken aan weeffouten die nu in de wetgeving zitten. Dit heef focus en aandacht nodig, we moeten nu beginnen.'

Gevolgen voor datacenter Eemshaven?

In en rond Amsterdam ontstaan al tekorten aan elektriciteit en dat heeft gevolgen voor de eventuele uitbreiding van datacenters in de Eemshaven.

'De datacenters in Groningen zijn gekoppeld aan die in Amsterdam. Dat is een van de grootste dataknooppunten van de wereld', zegt Grove.

'Die verbindingen van Groningen naar Amsterdam zijn massaal. En als Amsterdam niet kan doorgroeien, komt de groei in Groningen ook onder druk te staan.'

