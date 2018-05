Karpervissers moeten vandalen bij Hoornsemeer op afstand houden

Karpervissers gaan het Meerschap Paterswolde helpen om vandalen te weren bij het Hoornsemeer.

Uitbreiding hotel

De karpervissers krijgen bij wijze van proef hun eigen stek op het schiereilandje Eerst Kwartier. De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe had daar om gevraagd, omdat de karpervissers viswater verliezen door de uitbreiding van het Best Western Hotel in Groningen Zuid.

Hangjongeren

Het schiereilandje wordt met enige regelmaat bezocht door hangjongeren en andere ongewenste gasten. Er worden kampvuren aangelegd en er wordt afval achtergelaten.

Mes snijdt aan twee kanten

Als de karpervissers er straks hun hengel kunnen uitgooien snijdt het mes aan twee kanten: de vissers hebben een nieuwe stek én ze helpen ongewenst bezoek op afstand te houden.

Beheerder Harald Homan van het Meerschap: 'Het is daar een mooie natuurlijke omgeving en dat willen we graag zo houden. Hangjongeren blijven het liefst onzichtbaar, dus hopelijk blijven ze weg als de karpervissers ze in de gaten kunnen houden.'

