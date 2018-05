Deel dit artikel:











Brandweer redt ree uit Van Starkenborghkanaal De brandweer weet de ree vanaf de wal op het droge te krijgen. (Foto: De Vries Media) Het diertje wordt met een busje naar een weide aan de overkant van het kanaal gebracht. (Foto: De Vries Media) De ree schuilt in het gras na het hachelijke avontuur, de brandweerlieden leggen dat moment vast. (Foto: De Vries Media)

De brandweer in Grijpskerk heeft vrijdag aan het begon van de middag weten te voorkomen dat een ree is verdronken in het Van Starkenborghkanaal. Een oplettende boer zag het dier daar in het water spartelen.

De brandweer werd ingeseind om een reddingsactie op te zetten en kwam onder meer met een boot ter plaatse. Die bleek uiteindelijk toch niet nodig, want het diertje kon via de wal op het droge worden getild. Bijkomen van de schrik Omdat de ree waarschijnlijk aan de andere kant van het kanaal thuishoorde, werd besloten om het beestje met een busje naar die plek te brengen. Daar ging de ree eerst maar even in het gras liggen om bij te komen van de schrik. De brandweerlieden vereeuwigden dat moment met een aantal foto's.