Onzekerheid over huisartsen in Delfzijl-Noord

Voor patiënten van de Huisartsengroep in Delfzijl is het nog altijd onduidelijk waar ze aan het eind van het jaar naar de dokter kunnen gaan.

Een deel van de huisartsen gaat naar het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein, maar voor het andere deel van de de huisartsen is nog geen nieuwe locatie. Dat laat het college weten na vragen hierover van raadslid Jan Ottens van de Seniorenpartij.

Einde huurcontract

De huisartsengroep aan de Ede Staalstraat in Delfzijl-Noord moet aan het eind van het jaar verhuizen, omdat het huurcontract per 2019 is opgezegd. Omdat de gemeente nog wel huisartsenzorg wil behouden in de wijk, komen enkele huisartsen op een andere locatie in Noord.

'Hoewel het formeel niet onze taak is, zijn we in gesprek over andere locaties voor de huisartsen. Daar spannen we ons tot het uiterste voor in', laat het college weten in haar antwoorden.

Verder reizen

Feit blijft dat een deel van de patiënten uit Delfzijl-Noord verder moet reizen om op spreekuur te komen, aangezien een deel van de huisartsen naar het centrum van de havenstad verkast.

Welke alternatieve locaties in beeld zijn, wil de gemeente niet zeggen. Ook de huisartsengroep houdt de kaken stijf op elkaar, totdat meer duidelijk wordt over een alternatief. De gemeente gaat ervan uit dat de huisartsen niet uit Delfzijl-Noord zullen verdwijnen, maar daar is dus nog geen zekerheid over.

Vertraging

Het nieuwe gezondheidscentrum komt in het oude postkantoor. Daar komen ook specialisten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), omdat het Delfzicht ziekenhuis naar Scheemda verhuist.

Onlangs werd bekend dat de oplevering maanden vertraging heeft opgelopen, vanwege een tekort aan bouwmaterialen. Pas na de bouwvak gaat het centrum open.

Ook huisartsenpraktijk Poseidon aan de Jachtlaan komt in het gezondheidscentrum.

Lees ook:

- Delfzijl krijgt eerst tijdelijk gezondheidscentrum

- Delfzijl voor miljoenen op de schop: dit zijn de meest ingrijpende veranderingen

- Delfzijl kijkt naar tijdelijke oplossing voor vertraagd gezondheidscentrum