Deel dit artikel:











Acteur Gerben Grimmius over zijn 'tweede coming-out': 'Hoe ga ik dit vertellen?' Gerben Grimmius in de videoclip van 'Een goed gesprek' (Foto: eengoedgesprek.one)

'IK BEN HIV POSITIEF. Al vijf jaar wilde ik iets doen om het onderwerp meer bespreekbaar te maken, om men in te laten zien dat iemand met hiv geen paria is. Daarom heb ik dit lied laten schrijven. Dit is mijn verhaal:'

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

Dat schrijft de Groninger acteur en zanger Gerben Grimmius op zijn Facebookpagina. Grimmius speelde in musicals als Doornroosje, Les Misérables en Jesus Christ Superstar en hij is de broer van RTV Noord-presentator Martijn Grimmius. Hoe ga ik dit vertellen? 'Precies vijf jaar geleden kreeg ik het te horen', vertelt Grimmius in het Radio Noord-programma Edwin op Noord. 'Ik dacht niet eens aan mezelf. Ik dacht alleen: 'Hoe ga ik dit aan mijn ouders vertellen en ook aan anderen en hoe zullen die daarmee omgaan?'' Tweede coming-out Na lang wikken en wegen vertelde Grimmius het aan zijn moeder, toen zij bij hem op bezoek was. Hoe dat ging, vertelt Grimmius in het lied 'Een goed gesprek': 'Eerst bleef ze stil. Toen wreef ze snel wat uit haar oog en zei, zoals moeders doen, dat ze altijd van me houdt. Toch voelde het verdomme als een tweede coming-out.' Het lied Na zijn moeder en overige familie, restte de buitenwereld. Grimmius: 'Hoe kan dat mooier, ook omdat ik zelf uit de theaterwereld kom, dan door een lied te laten schrijven en daarin mijn eigen verhaal te vertellen.' 'Een goed gesprek' is geschreven door Daniel Cohen en Hilmar Leujes. 'Ik wist niet dat zij het ook hadden' De reacties op zijn 'tweede coming-out' noemt Grimmius 'hartverwarmend'. 'Het was ontzettend spannend, maar wat er allemaal achter weg komt... Vrienden en collega's die schrijven: 'Dat je deze deur hebt geopend voor ons, is geweldig. Ik durfde er zelf niet mee naar buiten te treden.' Vaak wist ik niet eens dat zij het ook hadden.' Pillen in de kleuren van de Nederlandse vlag Op dit moment gaat het goed met Grimmius. 'Het is echt maar een deel van mij. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede medicijnen en ik slik mijn pillen dagelijks trouw in de kleuren van de Nederlandse vlag. Mensen associëren hiv nog vaak met de dood en met je niet goed voelen, maar dat is absoluut niet waar.'