Hrustic hoopt zich in de WK-kijker te spelen tegen PSV

Middenvelder Ajdin Hrustic van FC Groningen hoopt zich zondag in de kijker te spelen voor het wereldkampioenschap voetbal deze zomer. Hrustic komt uit voor Australië en maakte in juni vorig jaar tegen Brazilië al zijn debuut voor de Socceroos.

Sindsdien moest de 21-jarige Hrustic het vooral doen met speelminuten bij Jong Australië. Maar de middenvelder is de laatste weken vaste basisspeler in Groningen.

Van Bommel

Zondag kan wel eens een bijzondere wedstrijd voor Hrustic worden, want dan treft hij in Eindhoven mogelijk Mark van Bommel op de tribune. Hij is naast trainer bij PSV -19 tegenwoordig ook assist-bondscoach van Australië.

'Ik denk wel dat Van Bommel komt', zegt Hrustic over de wedstrijd tegen PSV. 'Ik hoop het in ieder geval.'

Ze volgen me

De middenvelder zegt nog geen contact te hebben gehad met Van Bommel of met bondscoach Bert van Marwijk. 'Maar wel met de andere assistent Ante Milicic en met de teammanager. Dus ze volgen me wel.'

Hrustic heeft een jaar geleden al aan een landentoernooi mogen proeven. Hij zat bij de Australische selectie voor de Confederations Cup. Maar de middenvelder kreeg toen geen speelminuten.

Niet goed begonnen

Terugkijkend op het moeizame seizoen met Groningen is Hrustic kritisch op zichzelf. 'Ik ben niet goed begonnen', zegt hij. 'Ik kreeg tegen Willem II ook nog een rode kaart. Dat was een moeilijk periode, maar ik moest wel positief blijven.'

Volgens de Australiër kwam de ommekeer in de winterstop. Hij mocht met Australië -23 naar de Azië Cup en speelde naar eigen zeggen een goed toernooi. 'Ik kwam vol energie terug, kreeg hier in Groningen een nieuwe kans en die heb ik gepakt. De trainer geeft me het vertrouwen.'

Zondag 110 procent

Ook als Van Bommel zondag niet op de tribune in het Philips Stadion zit, gaat Hrustic naar eigen zeggen 'gewoon' zijn werk doen. 'Het is niet zo dat het me niet uit maakt als hij er niet is, maar ik moet gewoon 110 procent geven en dan zien we het wel.'

