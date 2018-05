Stadjer moet anderhalf jaar cel in voor poging tot doodslag

Een 33-jarige man uit Groningen moet van de rechtbank anderhalf jaar de cel in voor het steken met een mes na een verkeersruzie. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van negen maanden aan zijn broek.

De man hoorde twee weken geleden nog een celstraf van vier jaar tegen zich eisen. Volgens de rechtbank maakte de man zich in november vorig jaar schuldig aan poging tot doodslag.

Mes in gezicht

De man reed destijds in Stad van de Paulus Potterlaan naar de Oranjesingel, waar hij van de weg werd gereden door een andere bestuurder. Beide automobilisten stapten vervolgens hun auto uit, waarop de Stadjer met zijn ogen dicht een mes in gezicht van het slachtoffer zwaaide.

Verklaring

De Stadjer dacht dat juist hem iets zou worden aangedaan. 'Daarom zwaaide ik met mijn ogen dicht in de rondte met een mes', verklaarde de man destijds op zitting. Maar van noodweer was volgens de rechtbank geen sprake.

De Stadjer zou zijn belager ook hebben bedreigd, maar werd daarvan vrijgesproken.

Schadevergoeding

Het slachtoffer hield snijwonden in zijn gezicht over aan de 'blinde' steekpartij en had 17.000 euro aan schadevergoeding gevraagd. De rechtbank maakte daar 12.000 euro van. Naast de celstraf legde rechter de man een behandelingsverlichting op, evenals een alcohol- en drugsverbod.