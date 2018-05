Stel moet elf maanden brommen na jarenlange uitkeringsfraude

Een 51-jarige man en zijn 52-jarige ex-vrouw uit Hoogezand moeten elf maanden de cel in omdat ze jarenlang de sociale dienst hebben opgelicht.

De man en de vrouw ontvingen tussen januari 2005 en januari 2016 te veel aan uitkering. De rechtbank vindt bewezen dat het stel voor ruim 192.000 euro heeft gefraudeerd.

Ruim een ton is verjaard

Het Openbaar Ministerie ging uit van 300.000 euro, maar volgens de rechtbank is ruim een ton aan fraude verjaard.

Het stel hield voor de gemeente verborgen dat ze in Turkije onder meer landbouwgrond en woningen bezaten. Ook drukten ze ruim 170.000 euro uitkeringsgeld achterover op rekeningen van familie in Turkije.



Anonieme tip

De zaak kwam aan het rollen na een anonieme tip. De vrouw zou geen weet hebben gehad van hun bezittingen in Turkije, maar de rechter gelooft dat niet.

Het stel leeft inmiddels gescheiden. De vrouw is met hun kinderen achtergebleven in Hoogezand. De man is bij verstek veroordeeld, omdat hij inmiddels in Turkije woont. Het is daarom nog maar de vraag of hij ook echt de cel in gaat. Turkije levert geen onderdanen uit.

