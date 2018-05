Rechter drukt man met drankprobleem op het hart: 'Zoek hulp'

Een 42-jarige man uit Coevorden heeft van de politierechter een werkstraf van twintig uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat gebeurde in de stad Groningen.

De geboren en getogen Winschoter schopte en sloeg zijn inmiddels ex-vriendin op 25 juni 2016 in haar woning in Stad. Tijdens de vechtpartij trok hij aan haar haren. De vrouw hield blauwe plekken over aan de mishandeling en deed aangifte. 'De foto's van het letsel liegen er niet om', zei de officier.

'Dikke onzin'

De vrouw sliep standaaard met een mes onder haar kussen, uit angst voor de man. Ook zou de man haar hebben bedreigd. 'Dikke onzin', zei de man tegen de rechter. 'Dit gaat al jaren zo. En telkens zoekt ze me weer op.'

De knipperlichtrelatie tussen de ex-geliefden kent meerdere mishandelingen, allemaal gepleegd onder invloed van drank en drugs. Ook op die bewuste avond in Stad was de man onder invloed.

Rijden onder invloed

De oud-Winschoter heeft een trafblad waar met name drankdelicten zoals rijden onder invloed op prijken.

'Zoek hulp voor uw drankprobleem. Schakel mensen in als het niet gaat', maande de rechter. 'Het blijft bij een waarschuwing in de vorm van een werkstraf, maar wel met een proeftijd van twee jaar als stok achter de deur.'

Ook kreeg hij nog veertig uur voorwaardelijke werkstraf.