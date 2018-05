Stadjer vrijgesproken van oplichting en witwassen

Een 49-jarige Stadjer die werd verdacht van oplichting met lampen, concertkaarten en onder meer vrachttreinen van Lego, is vrijdag door de rechter vrijgesproken.

De rechter vindt dat er te weinig bewijzen zijn voor oplichting, en voor witwassen van 7 november tot en met 15 november 2016.

Eind 2016 deden zes personen aangifte tegen de Stadjer. Zij zouden tezamen voor ruim 1200 euro zijn opgelicht door de man. Die zou producten op internet hebben aangeboden en na aankoop het geld op de rekening van zijn zoon hebben laten zetten. De spullen werden niet geleverd aan de kopers.

Vechtpartij in café

De man verklaarde op zitting dat hij wel vaker met de pinpas van zijn zoon pinde, maar ontkende in alle toonaarden de oplichting en het witwassen. Hij had voor het laatst met de pas van zijn zoon geld opgenomen op 6 november.

Maar na een vechtpartij in een café in Beijum op die avond, was hij de pinpas van zijn zoon uit zijn broekzak verloren. Dat merkte de man pas later die week. Dat was nou net in de tijd dat de goederen te koop werden aangeboden, en het geld op de betreffende pinpas terecht kwam.

Geen camerabeelden

'Camerabeelden van geldopnames, die zijn er niet', zei de officier. Zij vroeg vrijspraak voor de man. 'Ondanks dat deze zaak nog meer vragen oproept, ga ik mee met dit advies', zei de rechter.

De slachtoffers kunnen hun schade niet bij de man verhalen.