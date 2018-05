Kijk hier live: Podium Noord op het Bevrijdingsfestival Groningen

RTV Noord staat vandaag op het Bevrijdingsfestival in Groningen met ons eigen Podium Noord. Talloze Groningse artiesten treden er op. Volg de uitzending vanaf locatie hier!

Tussen 11.00 en 18.00 komen de radioprogramma's Noord en Ommeland (11.00 - 14.00 uur) en Café Martini (14.00 - 18.00 uur) rechtstreeks vanaf het festivalterrein in het Stadspark. We combineren de programma's met gesprekken en optredens van het Bevrijdingsfestival. Luister en kijk hier mee via onze livestream:

Het programma op Podium Noord:

12.30 uur: Mark Brinkhuizen (singer-songwriter)

13.30 uur: Ronald Klungel (bekend van The Voice of Holland)

14.30 uur: Gert Sennema & Westkantstad (poprock in het Grunnegs)

15.30 uur: Nulviefteg (poprock met een rauwe rand)

16.30 uur: Marlene Bakker (bekend van o.a. Waarkhanden)

17.30 uur: Wia Buze (Ik kom van Ziel, Lydia, De Roos)

18.30 uur: Rene Karst (Te Dik in de Kist, wie kent hem niet?)

19.30 uur: Hot Me! (60's, 70's en 80's coverband)

20.30 uur: Small Town Bandits (Engelstalige pop)

21.30 uur: Wat Aans! (Sjomp! Trilploat! Batterij!)

