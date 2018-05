Deel dit artikel:











Toekomst Sergio Padt bij FC Groningen onzeker Sergio Padt (Foto: JK Beeld)

Het is nog maar de vraag of Sergio Padt volgend seizoen bij FC Groningen onder de lat staat. De doelman heeft een doorlopend contract, maar er is volop interesse van andere clubs.

Geschreven door Elwin Baas

Verslaggever sport

Zo heeft Vitesse het oog laten vallen op Padt. De Arnhemmers zoeken een vervanger voor de teleurstellend presterende Remko Pasveer en Padt zou één van de voornaamste kandidaten zijn. Sterker nog, naar verluidt hebben club en speler al een gesprek gehad. Interesse uit het buitenland Maar ook vanuit het buitenland wordt de aanvoerder van FC Groningen nadrukkelijk in de gaten gehouden. 'Het klopt dat er interesse is vanuit zowel Nederland als het buitenland, maar daar wil ik het ook graag bij laten,' laat Padt na afloop van de vrijdagtraining weten aan RTV Noord. Ook op de vraag of Vitesse de Nederlandse club is gaat Padt niet in. Gesprekken over verbeterd contract FC Groningen lijkt te willen anticiperen op een mogelijk vertrek. Groningen en Padt zijn inmiddels in gesprek over een verbeterd contract. Zijn huidige overeenkomst loopt nog een seizoen door, namelijk tot de zomer van 2019. 'Er heeft zich nog geen enkele club bij ons gemeld, maar het klopt dat wij Padt een nieuwe aanbieding hebben gedaan', zegt manager technische zaken Ron Jans. 'Ik hoop vrij snel na het seizoen meer duidelijkheid te kunnen geven. Dat geldt overigens ook voor Juninho Bacuna.'