Het gevecht om de bezorgmaaltijd in Groningen

Maaltijdbezorging is booming. Het is rond etenstijd vaak een gekrioel van fietsers, speed pedelecs en scooters in Groningen, die Stad doorkruisen om maaltijden zo snel mogelijk bij de klant op het bord te krijgen.

Een belangrijke speler in deze markt is Thuisbezorgd.nl. Niet onomstreden, omdat de commissies die zij rekent regelmatig stijgen, zonder dat de dienstverlening toeneemt.

NoordZaken kijkt naar twee Groningse initiatieven die maaltijdbezorging op een andere manier benaderen en de concurrentie met Thuisbezorgd.nl aangaan.

Groningen is een belangrijke stad voor Thuisbezorgd.nl, vertelt Kristina Nilsson, manager PR bij Takeaway.com NV. Dat is het Nederlandse moederbedrijf van het in 2000 opgerichte bedrijf dat websites exploiteert om maaltijden te bestellen.

Eigen bezorgservice

Na Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is Groningen de vijfde stad in Nederland waar ze in maart een eigen bezorgservice geopend hebben.

'Het aantal restaurants in Groningen en het aantal inwoners sluit aan op wat wij willen. Het heeft de schaal en de variëteit. Bovendien is het een studentenstad. Onze e-bike bezorgservice, met bezorgers in loondienst die goed verzekerd rondrijden, is een snelle en verantwoorde manier van het bezorgen van maaltijden door de stad.'

Zeventig procent nog telefonisch

Volgens Nilsson is het voor restaurants aantrekkelijk om mee te doen. 'Ze maken gemiddeld genomen tachtigduizend euro meer omzet en ze kunnen met ons mee groeien. Vergeet namelijk niet dat zeventig procent van alle online bestellingen nog telefonisch gaat. Het is een groeimarkt waar nog veel rek in zit.'

Exacte omzetcijfers zijn niet bekend, maar een analyse van ABN AMRO laat zien dat de totale omzet van bezorgmaaltijden landelijk gezien in 2018 richting de anderhalf miljard euro gaat.

We vinden dat de machtspositie van Thuisbezorgd.nl de afgelopen jaren te groot is geworden Bernadet Naber - woordvoerder Koninklijke Horea Nederland

Te veel macht

De vergoedingen die Thuisbezorgd.nl vraagt zijn de afgelopen jaren gestegen van zes naar inmiddels dertien procent per bestelling. Daar heeft brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) moeite mee.

'We vinden dat hun machtspositie de afgelopen jaren te groot is geworden', zegt woordvoerder Bernadet Naber.

'Individuele horecaondernemers houden te weinig over aan de samenwerking met deze platforms. Ze krijgen niet alle gegevens van de gast, moeten zich houden aan de laagste prijsgarantie en ze leveren te veel marge in door de hoge commissies en administratiekosten die ze aan de platforms moeten betalen.'

Er zijn inmiddels initiatieven om de macht van Thuisbezorgd.nl te verkleinen. In Groningen timmert Fooddrop onder leiding van Jantine Doornbos aan de weg. Het is een startup waar inmiddels tachtig tot honderd mensen voor of achter de schermen mee bezig zijn.

Snel groeiend

Fooddrop is in 2016 van start gegaan en vanaf de eerste dag een succes. Het is momenteel één van de snelst groeiende bedrijven van het land met een groeipercentage van vijfhonderd procent. Omzetcijfers worden in verband met de branchegevoeligheid niet genoemd.

Slimme manier

Doornbos (26) zet haar informatiekundige achtergrond in om te kijken naar de wereld van maaltijdbezorging. 'Eén van de grootste uitdagingen is inefficiëntie en het opvangen van pieken in bestellingen. Iedereen kan fietsen, maar het gaat erom hoe je op een slimme manier tegen zo laag mogelijke kosten zo veel mogelijk bezorgt.

En daar komt nog iets bij. 'Eten heeft weinig marge, dus de kunst is om zo veel mogelijk omzet te maken.'

Brug tussen gevoel en werk

Doornbos, die directeur en grootaandeelhouder is, ontwikkelde met haar mensen software om deze inefficiëntie te tackelen.

'Ik hou ervan om mensen te ontlasten. Dat doen we nu met Fooddrop, maar ik heb ook ideeën voor andere bezorgoplossingen. Het gaat erom het gat in de markt te zien en die te pakken. Ik ben goed in de brug slaan tussen gevoel en werk.'

Begonnen in de viswinkel

Een ander voorbeeld zien we in Slochteren. Kasper Hovius (33) is samen met Martin Nienhuis (45) bezig met Dinerexpress.nl. Met de bedoeling om op een efficiënte manier eten thuis te bezorgen. Nienhuis heeft een viswinkel en hij zag in zijn omgeving dat voor het bezorgen van maaltijden in zijn beleving te veel geld gevraagd wordt.

Acht procent commissie

De spelregels zijn vooraf helder. De commissie bedraagt acht procent voor de geleverde dienst. 'We maken reclame voor de ondernemers en inmiddels doen bedrijven uit heel Noord-Nederland mee.'

Het is niet de bedoeling om de vergoeding te verhogen en de deelnemers kunnen op het platform zelf hun menukaarten invullen. Als ze dat doen, hoeft in de eerste maand geen provisie betaald te worden.

Meerdere bezorgers

Nienhuis en Hovius kennen elkaar en vanuit zijn communicatie-achtergrond haakte Hovius aan. 'Bij ons kun je alle soorten eten in één keer bestellen. Dat kan overigens betekenen dat je wel meerdere bezorgers voor de deur kunt krijgen.'

'Wij houden van eten'

Het doel van Hovius en Nienhuis is niet alleen zakelijk gedreven. Het gaat ook om hun voorliefde voor eten.

'Wij houden van eten en van verschillende keukens, maar we kunnen ons platform natuurlijk niet pro deo aanbieden. Het ontwikkelde systeem heeft een paar ton gekost en met goede programmeurs en marketeers willen we het op de kant trekken.'

Het zijn de bezorgrestaurants die een bijdrage betalen voor de extra omzet die wij leveren Kirstina Nilsson - Manager PR Takeaway.com

Alle concurrenten duurder

Dat er ondernemers zijn die zich afzetten tegen de steeds maar stijgende commissies neemt Nilsson van Takeaway.com voor kennisgeving aan.

'Thuisbezorgd.nl is een gratis dienst voor consumenten. Het zijn daarom de bezorgrestaurants die een bijdrage betalen voor de extra omzet die wij leveren. Dat sommige ondernemers dat niet leuk vinden snappen we, maar we zijn wel één van de goedkoopste eten-bestelsites op aarde. Eigenlijk zijn al onze buitenlandse concurrenten duurder.'

Zelf weer regie

KHN pleit voor gelijke kansen voor iedereen geeft Naber aan, zodat horecaondernemers weer zelf de regie krijgen over hun marketing en prijsbeleid. 'Dat doen we door aandacht te vragen van de politiek, maar ook door ons eigen reserveringsplatform voor restaurants die we gemaakt hebben.'

Mensen zijn vaak trouw en onze kwaliteit van bezorgen is veel fijner dan het een euro goedkoper krijgen via Thuisbezorgd.nl Jantine Doornbos - CEO en grootaandeelhouder Fooddrop

Vergrootglas

De hele e-commercemarkt bestaat volgens Doornbos voor meer dan veertig procent uit het bestellen van eten. 'Veel partijen doen er iets mee en het ligt onder het vergrootglas van politiek en vakbonden.' Om die reden is het van belang om de bezorging goed in te richten.

Niet goed vindbaar

Als het aan Doornbos ligt, gebeurt dat op een collectieve manier. 'Zelf als restaurant eten bezorgen gaat je niet lukken. Je wordt nooit goed vindbaar, omdat daarvoor de kennis ontbreekt. Als je bij Thuisbezorgd aansluit, maak je je indirect concurrent van jezelf.'

Vanwege het feit, geeft Doornbos aan, dat je als ondernemer ook reclame maakt voor de concurrent door het Thuisbezorgdmerk te dragen en te promoten.

Niet de goedkoopste

Fooddrop richt zich op het hogere klantensegment en is niet per se de goedkoopste. 'Beter eten, een betere manier van verpakken, vervoeren en bezorgen op de fiets in plaats van scooter.'

Het is een aanpak die scoort, want Fooddrop groeit als kool. 'Mensen zijn vaak trouw en onze kwaliteit van bezorgen is veel fijner dan het een euro goedkoper krijgen via Thuisbezorgd.nl. Ik geloof absoluut in kwaliteit boven goedkoop.'

Restauranthouders moeten gewoon dondersgoed eten maken en bezorgers leveren Kasper Hovius - Dinerexpress.nl

'Tevreden klanten, daar ligt mijn hart'

Voor Hovius is geld van ondergeschikt belang. 'Tevreden klanten, daar ligt mijn hart.' De toegevoegde waarde is in de ogen van Hovius het gebouwde platform.

'Er zijn ook bedrijven die het zelf proberen, maar dat houden ze vaak niet in de benen. Restauranthouders moeten gewoon dondersgoed eten maken en bezorgers leveren. Wij hebben het systeem en iedereen kan bij ons aansluiten.'

In alle dorpen bezorgen

De komende fase is erop gericht om er veel restaurants bij te krijgen. Hovius heeft een duidelijk advies. 'Kies voor één platform en ga ervoor. Als je bij meerdere zit, is het voor consumenten vaak onduidelijk.'

Zo moet de basis gelegd worden om de concurrentie te lijf te gaan. Het uitgangspunt voor nu is dat in het Noorden in alle dorpen, hoe klein ook, besteld kan worden.

Leefbaarheid verbeteren

Volgens Doornbos gaat het uiteindelijk om drie dingen. 'Het digitale bestelplatform, fietsen en de ontwikkelde software', zegt hij.

'We doen er alles aan om goed eten op een goede manier te bezorgen. Door onze software kunnen wij, en andere partijen, efficiënter bezorgen. Dat houdt in dat de klant z'n orders eerder heeft, het milieu ontlast wordt en de leefbaarheid van Stad verbeterd wordt doordat er minder bezorgscooters en of busjes door de stad racen.'