Bourtange hoopt op honderden extra Aziaten per week

Inwoners van de vesting Bourtange zien steeds vaker Chinezen voor hun raampjes langs lopen. 'Het wordt steeds populairder onder Aziatische toeristen', zegt vestingsmanager Hendri Meendering.

Toch is de doelstelling volgens hem nog lang niet bereikt. 'Er kunnen nog wel een paar honderd per week bij.'

Honderden Chinezen

In november sprak Meendering met zo'n dertig mensen uit de Amsterdamse toeristische sector. Het doel van dat gesprek: Bourtange populairder maken onder Aziatische toeristen. En die poging lijkt zijn vruchten af te werpen.

Meendering: 'Hier komen wekelijks zo'n honderd tot honderdvijftig Aziatische toeristen. Het is moeilijk om in aantallen aan te geven hoe veel meer het zijn dan een paar jaar geleden, maar ik heb zeker het idee dat er meer mensen rondlopen met een Aziatische achtergrond.'

Kleine 'tegenslag'

Toch loopt de vesting deze maand bijna vierduizend Chinezen mis. Dagblad Trouw schreef vrijdag dat een groep van 3700 Chinezen deze maand naar Nederland komt. De groep gaat onder andere naar Amsterdam, de Zaanse Schans, Giethoorn en Roermond. Bourtange wordt overgeslagen.

'Dit is een gemiste kans. Met ons is helaas geen contact opgenomen', zegt Meendering. 'Nou hoeven wij ook niet opeens duizenden Chinezen in Bourtange te hebben, maar wij hadden hier graag een graantje van meegepikt.'

De vestingsmanager gaat uitzoeken welke touroperator dit organiseert en hoopt dat Bourtange in de toekomst meer bij de tour betrokken wordt.

Chineze invasie

Meendering is op dit moment tevreden over de aantallen, maar heeft de lat een stuk hoger gelegd. 'Het mag van mij wel gaan naar een of twee bussen per dag, maar het moet geen overkill aan Aziaten worden. Geen Chinese invasie, het moet hier wel gezellig blijven.'

'Wekelijks zo'n vierhonderd Aziaten in de vesting, dat is waar wij op hopen', besluit hij.

