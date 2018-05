SodM heeft nog veel vragen na gesprek met Nedmag

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft nog steeds vragen na het gesprek tussen de toezichthouder en zoutwinningsbedrijf Nedmag over het lek onder de grond bij Tripscompagnie.

Volgens het Staatstoezicht heeft Nedmag over de plek van het lek meer informatie kunnen geven, maar is de oorzaak van het lek in de zoutcaverne nog niet helder.

Wat is er in de bodem gebeurd?

'De vraag is: wat is daar beneden in de bodem gebeurd?', legt een woordvoerder namens het Staatstoezicht uit. 'Er zijn liters pekelwater vrijgekomen, mogelijk ook diesel. Het moet nog duidelijk worden of er ook diesel is vrijgekomen, al is de kans reëel. De onderzoeken zijn gestart, maar er zijn nog veel vragen.'

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft vorige week na het ontstaan van het lek op 1,8 kilometer diepte meegekeken op locatie bij Nedmag. 'We zijn er meerdere keren geweest. We hebben het idee dat Nedmag het goed oppakt, maar er is nog veel onduidelijk.'

Wachten op onderzoeksresultaten over de oorzaak

Het Staatstoezicht heeft Nedmag de opdracht gegeven om zo snel als het kan met concrete onderzoeksresultaten te komen over de oorzaak van het lek. Ook wil het van Nedmag weten welke risico's er nog zijn.

Op de hoogte houden

Directeur Bert-Jan Bruning van Nedmag snapt dat het Staatstoezicht meer informatie wil.

'We hebben onze bevindingen tot nu toe gepresenteerd', zegt hij. 'We moeten ze continu op de hoogte houden, maar ik heb begrepen dat het Staatstoezicht vertrouwen heeft hoe we de zaak tot nu toe aanpakken.'

Bruning zegt dat Nedmag zelf ook graag informatie wil over de oorzaak van het lek, en daar druk mee bezig is.

