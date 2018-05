Ambulancemedewerkers stappen op de fiets tijdens stapavonden

Op stapavonden zie je sinds donderdag waarschijnlijk minder ambulances in de Groninger binnenstad dan voorheen. Ambulancezorg Groningen is een proef gestart met een biketeam.

Het team fietst op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht door de binnenstad. Verpleegkundigen zijn hierdoor sneller ter plaatse bij calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan stappers die gewond raken door glasscherven of ongelukkig vallen. Bovendien zijn de fietsen in de binnenstad wendbaarderd dan een ambulance.

Ambulance voor urgente gevallen

Tot nu toe kwam de ziekenwagen vanaf de Kastanjelaan of Sontweg op de melding af. Die wagen is nu beschikbaar voor urgentere gevallen. Weinig stappers hoeven in de regel mee naar het ziekenhuis.

Geen hartmonitor mee

Het biketeam heeft alle benodigdheden aan boord die ambulances ook hebben, zegt medebedenker Martin Hospers. Alleen is er geen hartmonitor mee. 'Als je een hartprobleem hebt, zullen we nog steeds de ambulance erbij roepen.'

Voorspoedige eerste avond

Het biketeam is niet goedkoper dan de inzet van een ambulance. 'Het is zelfs een wat duurdere oplossing', zegt Hospers. 'Als we pech hebben, moet de ambulance er alsnog bij komen.'

Maar de eerste avond lijkt voorspoedig te zijn verlopen. 'We hebben zes ambulances kunnen weerhouden uit de binnenstad.'

Primeur?

Ambulancemedewerkers stapten al eerder op de fiets tijdens evenementen als Koningsdag of Delfsail. Hospers denkt dat Groningen een landelijke primeur heeft met de inzet van een ambulance-biketeam tijdens stapavonden.

De proef met de inzet van het biketeam tijdens stapavonden duurt tot eind juni.