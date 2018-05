'Onderduikgeliefden' vinden elkaar terug na 60 jaar en trouwen alsnog

'Ik was 89 toen we trouwden. Als wij elf jaar getrouwd zijn, ben ik 100.' Piet en Betsy hadden verkering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na zestig jaar vonden ze elkaar weer en trouwden alsnog. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Oude liefde roest niet

De ouders van Betsy de Jong hielpen mensen onderduiken tijdens de oorlog. Eén van de onderduikers was Piet van den Berg en hij zag Betsy wel zitten. Het stel vertelt hoe ze in die donkere dagen een relatie kregen.

2) Piloot herdacht

De Nieuw-Zeelandse piloot Donald Taylor kwam in 1945 om het leven toen hij het rangeerterrein in Onnen beschoot. 73 jaar later krijgt hij alsnog een gedenkteken in het bijzijn van familie. Ronald praat met deze neef van Taylor en spreekt enkele ooggetuigen van toen.

3) In de zijspan

Morgen is het bevrijdingsdag. Net als vorig jaar gaan Derk en Ronald met een zijspan door de provincie. Maar past Ronald nog wel in dat bakkie?

4) Kom jij op de catwalk in Parijs?

Dertig jaar geleden werd ze in de Poelestraat in Stad ontdekt als model. Marielle MacVille kreeg een internationale topcarrière en zelfs nu ze 52 jaar is, heeft ze nog fotoshoots in New York. Momenteel is ze in Groningen op zoek naar nieuw talent.

MacVille vertelt met wie ze allemaal heeft gewerkt en waar ze de komende dagen loopt te scouten. Dus opgelet als jij het nieuwe gezicht wilt worden van Dior of Dolce en Gabanna.

5) Bourtange wil meer Chinezen

Trouw schrijft vandaag dat deze maand 3700 Chinese toeristen naar ons land komen. Zij bezoeken Amsterdam, Volendam en Giethoorn, maar: Vesting Bourtange slaan ze over. Hoe kan dit? Vestingmanager Hendri Meendering doet nog snel een oproepje.

6) Papiermolen gesloten

De buitenzwembaden zijn deze weken massaal open gegaan. In het zwembad in Ten Boer is het een drukte van belang. Maar in de Papiermolen in de stad is het rustig. Als je het lawaai van de verbouwing niet meetelt, want het zwembad wordt gerenoveerd. Hadden de bouwers ook niet liever in het zwembad gelegen?

7) Vlaggen

De vlag in de Martinitoren hangt vrijdagavond halfstok en zaterdag wappert hij voluit. Maar wie strijkt die vlag eigenlijk en wat zijn precies de regels voor het vlaggen? Ronald beklimt driehonderd treden om hierachter te komen.

Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.