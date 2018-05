Ruben Jenssen keert terug bij FC Groningen

Ruben Jenssen is bezig aan zijn laatste weken in Duitsland en keert terug bij FC Groningen. De middenvelder werd afgelopen winter voor een half jaar verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern met een optie tot koop. De Duiters hebben vooralsnog niets van zich laten horen.

Jenssen kent een ongelukkige tijd bij zijn oude club. De Duitsers speelden het hele seizoen al onderin de Tweede Bundesliga en zijn inmiddels gedegradeerd naar het derde Duitse niveau. De middenvelder speelde weinig.

Hij kwam in twaalf wedstrijden in actie, waarvan zeven keer in de basis. Alleen in de laatste wedstrijd tegen Bielefeld maakte hij de volledige negentig minuten vol.

Persoonlijke problemen

'Ik heb persoonlijke problemen gekend. Onder anderen met mijn kinderen, maar dat was achteraf gelukkig niets ernstigs. Daarnaast was de trainer die mij teruggehaald heeft snel weg en dat helpt natuurlijk nooit', zegt Jenssen.

'Nu Kaiserslautern gedegradeerd is verwacht ik niet meer dat de optie gelicht wordt', vervolgt de Noor. 'Ik ga ervan uit dat ik mij op zondag 24 juni kan melden voor de eerste training in Haren.'

'Niets van Kaiserslautern gehoord'

Ook manager technische zaken Ron Jans verwacht dat Jenssen terugkeert. 'Voorlopig hebben we niets van Kaiserslautern gehoord en ik kan me ook niet voorstellen dat de club de optie gaat lichten. Daarnaast denk ik niet dat Ruben op het derde Duitse niveau wil spelen.'

'We gaan niet verlengen'

Net als Padt en Bacuna heeft ook Jenssen een contract tot de zomer van 2019. 'Jenssen weet dat we niet gaan verlengen. Dus mocht er een club komen deze zomer dan zeggen wij niet direct nee,' aldus Jans.

