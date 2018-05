Neef van gesneuvelde Nieuw-Zeelandse piloot onthult gedenkpaat

Een neef van de gesneuvelde Nieuw-Zeelandse piloot Donald Taylor heeft op 4 mei in Haren een plaquette onthuld voor zijn oom.

Taylor was een jonge piloot uit Nieuw-Zeeland die in de Tweede Wereldoorlog voor de Britse luchtmacht vloog. Op de ochtend van 8 februari 1945 steeg hij met zijn squadron op van vliegveld Gilze Rijen, in het al bevrijde Zuid-Nederland. Ze gingen naar het rangeerterrein in Onnen om daar Duitse locomotieven kapot te schieten.

Neergestort

Tijdens de beschieting vloog Taylor zo laag, dat hij met één van zijn vleugels de watertoren op het terrein raakte. Zijn vliegtuig stortte neer in een weiland, schoof door een houtwal en kwam tot stilstand in een tweetal huizen aan de Tuindorperweg in Haren. Taylor was op slag dood en ook twee Duitse spoorwegbeambten in de woningen kwamen om het leven.

Oom als oorlogsheld

Colin Holmes is een zoon van de zus van Taylor. In zijn jeugd heeft hij veel verhalen gehoord over zijn oom, de oorlogsheld. Hij is dan ook blij met de plaquette. De herdenkplaat is een initiatief van de Groninger Dirk Munk die zich het lot van de in Noord-Nederland neergestorte geallieerde piloten heeft aangetrokken. Eerder zorgde hij er voor dat de grafsteen van Taylor werd aangepast, omdat daar een verkeerde sterfdatum op stond.

