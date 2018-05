Seaports wil dit najaar helikopters in Eemshaven

Groningen Seaports zet vaart achter de plannen voor een helihaven in de kop van de Eemshaven. Als alles volgens planning verloopt, kan de eerste vlucht al dit najaar plaatsvinden.

Of dat gaat lukken, ligt onder meer aan de gemeenteraad van Eemsmond. Die praat eind mei over de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan.

Beste locatie

Eerder waren er plannen om de heliport in de Uithuizerpolder te plaatsen ten noorden van Uithuizen en Uithuizermeeden, maar dat stuitte op bezwaren. De locatie in de buurt van de terminal van AG Ems in de Eemshaven bleek de beste optie.

Helikopters vliegen straks maximaal vijftien keer per dag via de vaargeul naar windparken op de Noordzee. Het gaat vooral om vervoer van personeel voor de bouw en het onderhoud, zo'n acht tot tien man per vlucht.

Tijd is geld

'Bedrijven kiezen graag of ze personeel met de boot of helikopter laten komen', zegt Groningen Seaports-woordvoerder Marie-Lou Gregoire. 'Met een heli is veel sneller. Tijd is geld'.'

Omwonenden van de Eemshaven krijgen volgens Gregoire vrijwel nauwelijks last van de helikopters. 'In principe hoor je ze niet. Alleen bij een bepaalde wind zou je van verre een keer een helikopter kunnen horen. Ze vliegen niet boven dorpskernen en vertrekken en landen alleen overdag.'



Twee helikopters

De helihaven wordt straks geëxploiteerd door een externe partij. Wie dat gaat worden, is nog niet bekend. Er komen twee helikopters die standaard in de Eemshaven klaarstaan voor vervoer van en naar windparken.

'Voor de aanleg van windparken op zee heeft de Eemshaven een zeer gunstige ligging. Vanaf hier ben je er sneller dan vanaf bijvoorbeeld vanaf de Duitse kust. Voor aanleg en onderhoud hebben wij de beste positie', aldus Gregoire.

Honderden windmolens

Op dit moment zijn drie grote windparken in aanbouw. Seaports laat weten dat er nog meer in het vat zit. Vanuit de Eemshaven worden straks enkele honderden offshore windmolens onderhouden.

Kritiek op de Groninger heliport was er vanuit Den Helder. Die zag zijn nieuwe concurrent als 'onrendabel' en 'niet noodzakelijk'. Via de Staten probeerde Noord-Holland de komst van helihaven Eemshaven nog tegen te houden, maar dat lukte niet.

Windmolens verplaatst

Als de raad van Eemsmond het bestemmingsplan goedkeurt, wordt in juni besloten wie de bouwer gaat worden. In de tussentijd worden nog twee windmolens verplaatst, omdat die nu op de vluchtroute staan.

De aanleg van de helihaven met hangaar, vertrek- en ontvangstruimte en kantoren gaat zo'n drie maanden duren.