In beeld: Groningen staat stil bij oorlogsslachtoffers (Foto: Dennis Venema)

In de provincie Groningen werd vrijdagavond 4 mei stilgestaan bij Nederlandse oorlogsslachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen bij oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Bekijk hier een verslag van dodenherdenking in Groningen in beeld.