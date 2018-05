Deel dit artikel:











Bewoners in alle vroegte gewekt na brand in flatgebouw Terwijl de brandweer de brand blust, verlaat een bewoner het flatgebouw met zijn kat. (Foto: Dennis Venema)

In Hoogezand is zaterdagochtend vroeg brand ontstaan in een flatgebouw aan de Ferdinand Bolstraat. Toen de brandweer rond 04:30 uur poolshoogte bij de flat nam, stond de hele portiek vol rook.

De politie was ter plaatse om in alle vroegte enkele flatbewoners wakker te maken en naar buiten te begeleiden. Een man en een vrouw hadden rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Niet voor het eerst Al snel bleek het om een klein brandje in de kelder van de flat te gaan, waar afval in brand stond. De politie neemt de zaak hoog op, want het is niet voor het eerst dat er brand in de flat plaatsvindt.