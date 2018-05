'Wat meer zelfspot van FC Twente-fans had ik pas écht gewaardeerd'

Na 34 jaar in de Eredivisie degradeerde FC Twente vorige week naar de Jupiler League. Dat zorgde voor leedvermaak in Nederlandse voetbalstadions, waaronder dat van FC Groningen. Twente-fans kaatsten de bal vrijdagnacht terug.

'Leedvermaak is een groter compliment dan medelijden, tot snel', was de tekst die op een spandoek bij het Noordlease Stadion prijkte. Was getekend, Vak-P, een supportersgroep van FC Twente.

Ze hadden niet alleen in Groningen zo'n spandoek opgehangen, want al gauw bleek dat de Enschedeërs een rondje langs alle Eredivisieclubs in het land hadden gemaakt.

Er is niets vernield, dus dan kan het prima John de Jonge - Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen

'Ludiek'

John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, kon zaterdagochtend smakelijk om de actie lachen. 'Ik hou wel van zulke frivoliteiten. Er is niets vernield, dus dan kan het prima. Ludiek!', vindt hij.

'De degradatie is een gevolg van het wanbeleid dat FC Twente heeft gevoerd. Maar daar kunnen de fans niets aan doen', vervolgt De Jonge. Toch snapt hij het leedvermaak van andere clubs goed. 'Neem Danny Holla. Andere clubs wilden hem afgelopen zomer ook inlijven, maar hij koos voor het royale aanbod van Twente, dat eigenlijk haar hand overspeelde. Voor zulke keuzes is nu de prijs betaald.'

De Jonge moest erg lachen om het moment dat door de aanhangers van FC Twente was uitgekozen om de spandoeken te verspreiden. 'Zo raken de Twente-fans er alvast een beetje aan gewend om op vrijdag door het land te trekken, zei iemand vanmorgen op Twitter. Daar sluit ik me keurig bij aan', zegt hij met een knipoog.

Laatste stuiptrekking

Ook Niels Hilboesen van het Supporterscollectief kon erom lachen. 'Maar als ik had geweten dat het spandoek vannacht in Groningen hing, was ik naar het stadion gereden om het er persoonlijk af te halen', zegt hij.

Het was altijd een leuk strijdje met ze, dat ga ik wel missen Niels Hilboesen - supporterscollectief FC Groningen

'Het was mooier geweest als ze bij alle Jupiler League-clubs een spandoek hadden opgehangen. Je stelt je toch liever voor dan dat je afscheid neemt?', zegt Hilboesen grijnzend.

'Vak-P stond zelf altijd vooraan met leedvermaak naar andere clubs, dan kun je wachten op een reactie als je degradeert. Weet je wat ik écht had gewaardeerd? Wat meer zelfspot. Van deze actie straalt de arrogantie af', stelt hij.

Hilboesen ziet de actie van Vak-P naar eigen zeggen als een laatste stuiptrekking van een club in nood. 'Maar het was altijd een leuk strijdje met ze, dat ga ik wel missen', besluit hij.

Zout in de wonden

Wie denkt dat er bij het stadion van FC Twente helemaal niets gebeurde, kwam bedrogen uit. Fans van NAC Breda legden er vannacht 500 kilo zout voor de deur. 'Wij strooien extra zout in jullie wonden, heel Nederland had de hoop dat jullie niet meer bestonden', luidde het spandoek dat erbij hing. Beide clubs spelen zondag tegen elkaar tijdens de laatste speelronde in de Eredivisie.