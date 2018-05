Column: Goed en fout Uitgerekend rond vier en vijf mei duiken er vaak nieuwe casus op waar we onze morele antennes een beetje op kunnen beproeven. Maar omdat wij ethisch gezien ook maar amateurs zijn, gaat het dan meestal niet over goed en kwaad maar over goed en fout. Landelijk mochten we afgelopen week kiezen tussen KNIL-militairen in Indonesië of boze Damschreeuwers, maar dicht

er bij huis hadden we ook een paar interessante gevallen. Neem Thierry Baudet. Hij spreekt niet zo goed Latijn, is een warhoofd en een ijdeltuit, maar hij heeft wel zijn eigen haar nog, zij het met flinke inhammen. Omdat hij als gekozen volksvertegenwoordiger ook bij de mensen thuis moet komen, bracht hij maandag een bezoek aan de stad. Hier huist tenminste niet die elite, waar hij zo'n hekel aan heeft, maar integendeel een gewoon blank, onbedorven volk waar je op kunt bouwen. En dan zijn hier zelfs nog een paar mensen die zijn Latijnse gebrabbel verstaan. Hij sprak in het Groninger Forum, waar anders, en heeft vast zoiets gezegd als 'ceterum censeo Forum delendam esse.'Hij stuitte er wel op een klein plukje 'social justice warriors', dat het 73 jaar na de oorlog nog nodig vindt om zichzelf antifascistisch te noemen. Om zich een beetje te profileren tegen de zwijgende meerderheid hier. Zij weten bij uitstek wat goed en fout is. Voor hen kwam het bezoek van Baudet als geroepen, want zo vaak krijg je niet de kans stelling te nemen tegen fascisten van vlees en bloed. Dat het een druilerige demonstratie werd waar niemand acht op sloeg en waar niemand de foldertjes aannam waarin werd aangetoond dat het Forum voor Democratie een fascistische organisatie is, bewijst voor hen juist hoe groot het gevaar is van die club. Quod erat demonstrandum, zou Baudet zeggen.Het was sowieso een drukke week voor de Gutmenschen want een dag na het bezoekje van Baudet kwam ook de elitaire studentenorganisatie Vindicat atque Polit weer eens in opspraak. Het Dagblad van het Noorden, dat gelukkig heel goed het verschil kent tussen goed en fout, wist dagenlang breed uit te meten dat er tijdens een feest een vechtpartijtje was geweest met een aangifte wegens mishandeling tot gevolg. Het ergste was nog dat dat niet gemeld was bij de bevoegde Behörden. Vandaar dat de krant dat zelf maar even deed, want regels zijn regels. Vervolgens kon het publiek in polletjes laten zien dat het 'massaal' aan de goede kant stond, dus tegen de fascistoïde elite van Vindicat, met oplossingen als dichtgooien die tent, afschaffen, de stad uitjagen… De verwende rijkeluiszoontjes worden nog net niet gelyncht. Vox populi.Demoniseren is makkelijk. Thierry Baudet is fout. Vindicat is fout. Kwesties van goed en fout worden nu eenmaal simpeler benaderd dan die van goed en kwaad. Jammer alleen dat de scherpslijpers die het verschil tussen goed en fout menen te kennen, minder goed zijn in het verschil tussen kwaad en fout. Baudet zou het gauw opzoeken in zijn Prisma-citatenboekje en op de proppen komen met 'Aliena vita in oculis habemus a tergo nostra sunt.' Iets met splinter in andermans, en balk in eigen ogen.

Willem van Reijendam