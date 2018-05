'Orion-vrouwen' zetten Lycurgus op scherp met oranje wc-rollen

Abiant Lycurgus staat op scherp voor het laatste weekend in de finaleserie. Niet alleen omdat de laatste wedstrijd tegen Orion werd verloren, ook omdat vriendinnen van de Orion-spelers Lycurgus met een ludieke actie hebben uitgedaagd.

In de nacht voor de laatste thuiswedstrijd van Lycurgus zijn twee 'Orion-spelersvrouwen' een wooncomplex, waarin veel Lycurgus-spelers wonen, binnengedrongen en hebben daar 'de boel versierd' met oranje wc-rollen. Daarnaast zijn er Lycurgus-posters verscheurd.

'Mooie actie'

Spelers Sam Gortzak en Auke van de Kamp kunnen de actie wel waarderen. 'De eerste reactie toen we erachter kwamen dat zij het waren, was dat we het eigenlijk alleen maar een mooie actie vonden', aldus Gortzak. 'Ik vind het ook grappig, absoluut een goede actie', voegt Van de Kamp toe.

Daders in beeld

De daders zijn vastgelegd op de beveiligingscamera's van het wooncomplex. 'Zij kennen een paar mensen van ons en daardoor hadden ze de code. Volgens mij zijn ze zo naar binnen gekomen', legt Van de Kamp uit.

Medailles op hotelkamer

De actie zou onder andere uitgevoerd zijn door de vriendin van Orion-speler Tom Buijs. 'Ik heb er in elk geval geen invloed op gehad', zegt Buijs. 'Ik weet wel dat de dames medailles bij ons op de hotelkamers hebben gelegd, ter motivatie', laat Pim Kamps weten.

Het verlies tegen Orion gaf wel een deukje in onze ego's afgelopen zondag Sam Gortzak - Abiant Lycurgus

Wraakactie

'Nou, we zijn nog wel een beetje aan het brainstormen over wat voor wraakactie we kunnen doen. We hebben nog niets concreets, maar alles hangt in de lucht. Ik kijk ernaar uit', lacht Gortzak geheimzinnig. 'Sam's vriendin gaat dan hopelijk iets leuks doen', vult Van de Kamp aan.

Kampioenschap in Doetinchem?

'Ik denk dat het wel een deukje gaf in onze ego's afgelopen zondag. Wij hadden zeker gehoopt om kampioen te worden in een vol MartiniPlaza. Dus nu moet het maar in Doetinchem, zaterdag. Daar hebben we alle vertrouwen in', aldus Gortzak.

'Klappie'

Ook Van de Kamp heeft vertrouwen in een goede afloop zaterdag. 'Ja, gewoon klappie geven daar. En dan vroeg naar huis en hier het feestje afmaken. Dat zou de mooiste represaille voor hun ludieke actie zijn.'

'Er borrelt iets'

Toch zal Orion zich niet zomaar gewonnen geven. 'Een stunt is altijd mogelijk. We gaan ze in elk geval proberen gek te maken', laat Buijs weten. 'Ik heb er heel veel zin in. Er borrelt wel echt iets bij ons. Het kan!', besluit een strijdbare Kamps.

Live

De wedstrijd begint zaterdagmiddag om 15:30 uur en is live te volgen via de website van RTV Noord.

