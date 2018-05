Arriva: nieuwe staking is niet uit te leggen aan de reiziger

Een nieuwe staking in het treinvervoer is volgens vervoersmaatschappij Arriva niet uit te leggen aan de reiziger. Dat laat een woordvoerder weten namens de directie van het bedrijf.

De vakbonden en het treinpersoneel willen dat het salaris bij de regionale vervoerder wordt gelijkgetrokken met dat van NS-personeel. Dat leidde afgelopen maandag en dinsdag ook al tot een staking.

Geen treinen

De vakbond voor Rijdend Personeel VVMC kondigde zaterdagochtend aan dat het treinpersoneel van Arriva komende dinsdag opnieuw staakt. Daardoor rijden er die dag geen treinen op de regionale trajecten in Groningen.

Begrijpen het niet

'Wij begrijpen deze nieuwe staking niet', zegt een woordvoerder van Arriva. 'Wij hebben een mooi loonbod liggen met een salarisverhoging van 2,5 procent voor iedereen en zes procent extra voor machinisten. Nog een keer staken met dit loonbod valt niet uit te leggen aan de reizigers.'

De vakbond wil best met Arriva in gesprek, zegt bestuurder Wim Eilert. 'Maar dan moet er wel een écht goed bod komen', zegt hij. Het bod van Arriva is volgens hem minder rooskleurig dan wordt geschetst. 'Maar het allerbelangrijkste is dat onze leden dat bod hebben afgewezen, en dan is het gewoon onvoldoende.'

NS

De treinen van de NS rijden dinsdag wel gewoon. Er is vooralsnog niets bekend over een eventuele staking bij de streekbussen.

