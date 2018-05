Deel dit artikel:











Steekincident bij supermarkt: 20-jarige jongen verwondt omstander (update) (Foto: SXC/Imaspy (Creative Commons))

Een 20-jarige man is vrijdagmiddag in Ter Apel aangehouden nadat hij iemand bij een supermarkt in het dorp met een mes had gestoken.

De man werd betrapt in de bestelauto van de supermarkt aan de Westerstraat. Na zijn heterdaad wilde de jongen vluchten, maar omstanders versperden hem de weg. De verdachte haalde vervolgens een mes uit zijn zak en stak daarna één van de omstanders. Vluchtpoging mislukt Na het steekincident wist de jongen toch te vluchten, maar hij werd later door agenten alsnog aangehouden. De omstander die werd geraakt door het mes werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte aan zijn arm verwond. Update: Rectificatie De politie berichtte in eerste instantie over een 16 jarige dader, maar rectificeerde dit later.