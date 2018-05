Tandartsentekort dreigt mondzorg in de Ommelanden minder toegankelijk te maken

Vooral in het achterland van Nederland hebben tandartsen moeite om een opvolger te vinden. (Foto: Stock.XCHNG/velma (Creative Commons))

Het dreigende tekort aan tandartsen die praktijken willen overnemen, kan het gevolg hebben dat mondzorg in de Ommelanden in de toekomst minder goed toegankelijk wordt.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) trekt aan de bel over het tandartsentekort.

Niet in Stad, maar in Ommelanden

Vooral in het achterland van Nederland hebben tandartsen moeite om een opvolger te vinden, stelt het KNMT. Volgens Roelof Horlings van de KNMT Noord Nederland speelt het probleem in onze provincie vooral in de Ommelanden.

'Dit is een probleem, omdat de continuïteit van zorg verloren gaat', zegt de tandarts. 'Mensen gaan langere tijd niet meer naar een tandarts, tot het moment dat er klachten ontstaan. Vaak zijn er dan problemen die lastig op te lossen zijn.'

Twee keer per jaar

De mondzorg toegankelijk houden is volgens de KNMT belangrijk omdat er dan vroegtijdig problemen gesignaleerd kunnen worden. De KNMT ziet mensen het liefst twee keer per jaar naar de tandarts gaan voor controle, maar volgens Horlings is dat niet altijd het geval.

Gesprek aangaan

Horlings ziet ook een rol voor gemeenten weggelegd om de mondzorg goed bereikbaar en toegankelijk te houden. 'Ga bijvoorbeeld het gesprek aan met jonge tandartsen die zich in zo'n regio wel zouden willen vestigen.'

Lees ook:

- Bedorven melkgebitten zijn dagelijkse kost voor tandartsen in Groningen

- Steeds meer kinderen in Groningen hebben slechte tanden