Bevrijdingsrit door het Hogeland: 'Mooie herinnering aan mijn eigen diensttijd´

Zo´n dertig originele Willy-jeeps, GMC-vrachtwagens en andere motoren en auto's uit zowel de Tweede Wereldoorlog als uit de Koude Oorlog rijden zaterdag in colonne door de toekomstige gemeente Het Hogeland.

De optocht van historische voertuigen is georganiseerd door het Comité Bevrijding 't Hogeland.

Organisator Jasper Spijk is blij met de grote opkomst. 'We plannen deze tocht al in januari, maar door het mooie weer kregen we zelfs vanochtend nog aanmeldingen binnen.'



Veel bekijks

Startpunt van de route is de Burgemeester Bronsstraat in Uithuizermeeden. Deelnemers aan de toertocht komen voornamelijk uit Groningen. Dankzij het mooie weer doen er meer voertuigen aan de tocht mee dan verwacht. Op de verzamelplaats aan de Bronsstraat trekken de antieke wagens veel bekijks.

'Een beetje nostalgie'

Eén van de deelnemers laat trots zijn historische jeep uit 1958 zien. 'Deze heb ik twintig jaar geleden gekocht als een herinnering aan mijn diensttijd. Als militair zat ik onder andere in Frankrijk.' Spijk zelf rijdt een jeep uit 1957. 'Ook als herinnering aan mijn eigen diensttijd. Een beetje nostalgie.'

Expeditie ook op pad

Klokslag 13:00 uur vertrekt de colonne zorgvuldig onderhouden jeeps, motoren, vrachtwagens en andere oorlogsvoertuigen voor hun rondje door het Hogeland.

Ook het team van Expeditie Grunnen trof de historische parade aan. Dat leverde een aantal mooie foto's op:



Rondje Hogeland

De oorlogsvoertuigen van de Bevrijdingsrit 2018 rijden vanuit Uithuizermeeden naar Uithuizen, Warffum, Pieterburen, Kloosterburen richting Lauwersoog. Rond 16.30 uur worden de voertuigen weer terug verwacht in Uithuizermeeden.