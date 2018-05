Deel dit artikel:











Lees terug: Lycurgus delft onderspit tegen Orion Lycurgus-spelers Trifon Lapkov en Dennis Borst blokken een smash van Orion-speler Joris Marcelis (Foto: JK Beeld)

Ook op Bevrijdingsdag is het Lycurgus niet gelukt om het derde landskampioenschap op rij veilig te stellen. Orion was in Doetinchem met 3-1 te sterk. De beslissing valt nu zondag in MartiniPlaza.

Het vijfde en beslissende duel begint zondagmiddag om 14:00 uur. De stand in de best-of-five of serie is nu 2-2. De setstanden in de vierde wedstrijd waren 25-21, 14-25, 26-24 en 25-20 in het voordeel van Orion. Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog