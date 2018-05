Na de verrassende nederlaag in de derde wedstrijd tegen Orion doet Lycurgus vanmiddag in Doetinchem opnieuw een poging om de derde landstitel op rij binnen te halen.

De stand in de best-of-five of serie is op dit moment 2-1 in het voordeel van de ploeg van coach Arjan Taaij. Als Orion wint valt de beslissing morgen in MartiniPlaza.

Volg het duel via onderstaande livestream en ons liveblog: